Чимаев провёл кардиотренировку с Царукяном перед поединком с дю Плесси

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе UFC, и второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян провели совместную кардиотренировку.

Вместе с двумя россиянами в тренировочном лагере присутствует и 28-летний американский боец Аарон Пико, представляющий полулёгкий вес.

Напомним, в настоящий момент Хамзат готовится к титульному бою с южноафриканским чемпионом Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Соединённых Штатах Америки (США), в Чикаго, в ночь с 16 на 17 августа мск.