Непобеждённый Чимаев — о Сайтиеве: немногие люди могли бы сравниться с ним

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем дивизионе UFC, высказался о легендарном Бувайсаре Сайтиеве.

«Я мечтал тренироваться с ним, и он многое мне показал. Как человек он был потрясающим парнем, а как спортсмен — величайшим. Немногие люди могли бы сравниться с ним», — сказал Чимаев в видеоролике UFC.

Бувайсар Сайтиев – трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.