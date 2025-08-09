Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Девятов лишился статуса «непобеждённый» после нокаута от Манну

27-летний российский боксёр-профессионал, выступающий под флагом Австралии, Александр Девятов потерпел своё первое поражение в карьере на турнире профессионального бокса в Австралии, который прошёл 9 августа.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Джон Манну — Александр Девятов
09 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Джон Манну
Не началось
Александр Девятов

Соперником Девятова в его дебютном поединке в рамках полусреднего дивизиона и первого мейн-ивента стал австралиец Джон Манну. Россиянин потерпел поражение техническим нокаутом в седьмом раунде.

Для 27-летнего Девятова это был 17-й поединок в профессиональной карьере. В профессионалах саратовский боксёр дебютировал в 2017 году. За первые два года Александр провёл семь боёв, шестерых соперников он нокаутировал. 14 из 16 своих побед он одержал досрочно.

