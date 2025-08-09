Тренер дю Плесси: я бы Чимаеву даже профессиональную лицензию не дал

Морне Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси, высказался о предстоящей защите титула его подопечным в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Мы не хотим избегать борьбы с Чимаевым. Мы собираемся отделать его в его же собственной лиге. Это однотипный парень. Вы видели его выступление в стойке. Я бы ему даже профессиональную лицензию не выдал», — приводит слова Виссера Championship Round.

Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Соединённых Штатах Америки (США), в Чикаго, в ночь с 16 на 17 августа мск. Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.