Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Африка 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер дю Плесси: я бы Чимаеву даже профессиональную лицензию не дал

Тренер дю Плесси: я бы Чимаеву даже профессиональную лицензию не дал
Комментарии

Морне Виссер, тренер чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси, высказался о предстоящей защите титула его подопечным в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Мы не хотим избегать борьбы с Чимаевым. Мы собираемся отделать его в его же собственной лиге. Это однотипный парень. Вы видели его выступление в стойке. Я бы ему даже профессиональную лицензию не выдал», — приводит слова Виссера Championship Round.

Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который состоится в Соединённых Штатах Америки (США), в Чикаго, в ночь с 16 на 17 августа мск. Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.

Материалы по теме
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android