Бенавидес: не могу отказаться от шанса подраться с русским монстром

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэвид Бенавидес выразил желание провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Артуром Бетербиевым.

«Бой с Бетербиевым? Сейчас я в ситуации, когда могу подраться с русским монстром. Я не могу отказаться от этого шанса. Сначала я разберусь с Энтони Ярдом, мне нужно сосредоточиться на этом поединке. Если мне предложат бой с Бетербиевым, то хочу его получить. Я готов воспользоваться любой предоставленной возможностью.

Чтобы доказать свое величие, нужно драться с лучшими соперниками. Деньги будут не столь важны, как возможность победить Артура. Тогда никто не будет сомневаться в том, что я лучший. Единственный, с кем мне пришлось бы столкнуться, это Дмитрий Бивол, но я бы справился и с ним», – приводит слова Бенавидеса FightHype.