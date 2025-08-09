Скидки
Президент Федерации ММА Республики Алтай погиб в результате ножевого ранения на свадьбе

Президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков скончался после того, как получил ножевое ранение во время свадебного застолья в селе Тюнгур. По информации SHOT, конфликт произошёл между Калбуковым и одним из гостей, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Пенсионер 74 лет встал из-за стола, подошёл к Калбукову и ударил его ножом в область сердца», — сообщили в правоохранительных органах. От полученного ранения мужчина умер на месте происшествия. Нападавший был задержан.

Алексей Калбуков был директором бойцовского клуба «АК-КЕМ» в Горно-Алтайске и занимался развитием смешанных боевых искусств в регионе. В его клубе тренировались дети и подростки, а он сам выступал одним из организаторов и популяризаторов ММА в Республике Алтай.

