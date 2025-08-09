Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Африка 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев: даже не знаю, как дю Плесси можно проиграть

Хамзат Чимаев: даже не знаю, как дю Плесси можно проиграть
Комментарии

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал уровень соперников своего будущего оппонента Дрикуса дю Плесси перед титульным боем. По словам Чимаева, дю Плесси не встречался с непобеждёнными бойцами и не вызывает у него особого уважения.

«У Дрикуса не было непобеждённых соперников. Он одолел Исраэля Адесанью, который уже проигрывал. Шон Стрикленд вообще не умеет драться. Я даже не знаю, как ему проиграть», — заявил Чимаев в видео на YouTube-канале UFC.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси пройдёт в ночь на 17 августа и станет главным событием турнира UFC 319 в Чикаго. Победитель встречи получит чемпионский пояс в среднем весе.

Материалы по теме
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android