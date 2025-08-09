Хамзат Чимаев: даже не знаю, как дю Плесси можно проиграть

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал уровень соперников своего будущего оппонента Дрикуса дю Плесси перед титульным боем. По словам Чимаева, дю Плесси не встречался с непобеждёнными бойцами и не вызывает у него особого уважения.
«У Дрикуса не было непобеждённых соперников. Он одолел Исраэля Адесанью, который уже проигрывал. Шон Стрикленд вообще не умеет драться. Я даже не знаю, как ему проиграть», — заявил Чимаев в видео на YouTube-канале UFC.
Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси пройдёт в ночь на 17 августа и станет главным событием турнира UFC 319 в Чикаго. Победитель встречи получит чемпионский пояс в среднем весе.