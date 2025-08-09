Бивол попросил у IBF медицинскую отсрочку обязательной защиты титула

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Дмитрий Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке защиты титула. Об этом сообщает BoxingScene.

Бивол должен был провести обязательную защиту пояса против немца Михаэля Айферта до 1 июля 2025 года.

Напомним, ранее Бивол объявил о начале восстановления после проведённой операции на фоне обострившихся проблем со старой травмой спины.

В последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.