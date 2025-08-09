Сехудо считает, что дю Плесси обойдёт Махачева в рейтинге P4P, если победит Чимаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе, в котором сойдутся действующий обладатель титула Дрикус дю Плесси и непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев.

«Если Дрикус досрочно победит Чимаева на UFC 319, то пятёрка лучших бойцов будет следующей: Топурия, дю Плесси, Махачев. Двалишвили, Пантожа», — написал Генри Сехудо в социальных сетях.

Спортсмены встретятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда. Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.