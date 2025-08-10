Роман Долидзе сабмишеном проиграл Энтони Эрнандесу в главном бою турнира UFC on ESPN 72

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Апекс Арена» состоялся турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера грузинский средневес Роман Долидзе проводил поединок с представителем США Энтони Эрнандесом.

Бой завершился победой Эрнандеса сабмишеном в четвёртом раунде (удушающий сзади). Для американца это 20-я победа в профессиональной карьере при двух поражениях. Он идёт на серии из восьми выигранных боёв кряду.

Долидзе потерпел своё четвёртое поражение в ММА. На его счету также 15 побед.

Следующий турнир UFC пройдёт через неделю и будет номерным (319). Главным боем на нём будет титульное противостояние средневесов — Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

