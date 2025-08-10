Скидки
Роман Долидзе сабмишеном проиграл Энтони Эрнандесу в главном бою турнира UFC on ESPN 72

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Апекс Арена» состоялся турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера грузинский средневес Роман Долидзе проводил поединок с представителем США Энтони Эрнандесом.

UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (W)
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Окончено
SUB
Энтони Эрнандес

Бой завершился победой Эрнандеса сабмишеном в четвёртом раунде (удушающий сзади). Для американца это 20-я победа в профессиональной карьере при двух поражениях. Он идёт на серии из восьми выигранных боёв кряду.

Долидзе потерпел своё четвёртое поражение в ММА. На его счету также 15 побед.

Следующий турнир UFC пройдёт через неделю и будет номерным (319). Главным боем на нём будет титульное противостояние средневесов — Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

Ислам Махачев и Юсуф Раисов провели спарринг по грэпплингу

Роман Долидзе — Энтони Эрнандес: 25 минут с неочевидным результатом
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес: 25 минут с неочевидным результатом
