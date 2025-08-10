Результаты турнира UFC on ESPN 72 с главным боем Долидзе — Эрнандес

В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex Arena» состоялся турнир UFC on ESPN 72. Главным его событием стал бой в среднем весе между Романом Долидзе и Энтони Эрнандесом, где американец победил удушением сзади в четвёртом раунде. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми результатами турнира.

Энтони Эрнандес победил Романа Долидзе удушающим приёмом — (Раунд 4, 2:45).

Стив Эрцег победил Оде Осборна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Ясмин Лусиндо победила Анджелу Хилл единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Андре Фили победил Кристиана Родригеса раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).

Жан Мацумото победил Майлса Джонса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Кристиан Лерой Данкан победил Эрика Андерса техническим нокаутом (Раунд 1, 3:53).

Джулиус Уокер победил Раффаэля Серкейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).

Элайджа Смит победил Тосиоми Кадзаму нокаутом (Раунд 1, 4:10).

Джоселин Эдвардс победила Присцилу Кашоэйру нокаутом (Раунд 1, 2:24).

Урош Медич победил Гилберта Урбину нокаутом (Раунд 1, 1:03).

Габриэлла Фернандес победила Юлию Столяренко единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Эрик Макконико победил Коди Брандейджа раздельным решением (29-28, 27-30, 29-28).

Следующий турнир UFC пройдёт через неделю и будет номерным (319). Главным боем на нём будет титульное противостояние средневесов — Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

