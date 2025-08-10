Скидки
Результаты турнира UFC on ESPN 72 с главным боем Долидзе — Эрнандес

Результаты турнира UFC on ESPN 72 с главным боем Долидзе — Эрнандес
В ночь с 9 на 10 августа в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex Arena» состоялся турнир UFC on ESPN 72. Главным его событием стал бой в среднем весе между Романом Долидзе и Энтони Эрнандесом, где американец победил удушением сзади в четвёртом раунде. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми результатами турнира.

  • Энтони Эрнандес победил Романа Долидзе удушающим приёмом — (Раунд 4, 2:45).
  • Стив Эрцег победил Оде Осборна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Ясмин Лусиндо победила Анджелу Хилл единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
  • Андре Фили победил Кристиана Родригеса раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).
  • Жан Мацумото победил Майлса Джонса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
  • Кристиан Лерой Данкан победил Эрика Андерса техническим нокаутом (Раунд 1, 3:53).
  • Джулиус Уокер победил Раффаэля Серкейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).
  • Элайджа Смит победил Тосиоми Кадзаму нокаутом (Раунд 1, 4:10).
  • Джоселин Эдвардс победила Присцилу Кашоэйру нокаутом (Раунд 1, 2:24).
  • Урош Медич победил Гилберта Урбину нокаутом (Раунд 1, 1:03).
  • Габриэлла Фернандес победила Юлию Столяренко единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
  • Эрик Макконико победил Коди Брандейджа раздельным решением (29-28, 27-30, 29-28).

Следующий турнир UFC пройдёт через неделю и будет номерным (319). Главным боем на нём будет титульное противостояние средневесов — Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

