Бокс/ММА

В Японии умер второй за два дня боксёр после травм, полученных на ринге

В Японии умер второй за два дня боксёр после травм, полученных на ринге
Японский боксёр Хиромаса Уракава умер спустя неделю после тяжёлого нокаута, полученного на турнире в Токио. Об этом сообщает Всемирная боксёрская организация (WBO) в своих социальных сетях.

По информации источника, 2 августа 28-летний спортсмен проиграл нокаутом в восьмом раунде соотечественнику Ёдзи Сайто. За день до этого на том же турнире скончался другой японский боксёр — 28-летний Сигетоси Котари, получивший смертельные травмы в поединке.

«WBO скорбит в связи с кончиной японского боксёра Хиромасы Уракавы, который трагически скончался от травм, полученных во время боя против Ёдзи Сайто 2 августа в зале Коракуэн в Токио. Эта душераздирающая новость появилась всего через несколько дней после кончины Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою на том же карде. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и японскому боксёрскому сообществу в это невероятно трудное время», — сказано в заявлении WBO.

Хиромаса Уракава за карьеру провел 14 боёв, выиграв 10 и проиграв четыре. В апреле он одержал последнюю победу, нокаутировав именно Котари в шестом раунде.

Японский боксёр скончался через несколько дней после титульного боя
