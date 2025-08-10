Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC on ESPN 72: бонусы и лучшие выступления

Названы лучшие выступления на турнире UFC on ESPN 72
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу лучших выступлений на турнире UFC on ESPN 72, который прошёл на стадионе «Апекс Арена» в ночь на 10 августа в Лас-Вегасе, США.

Бонус в $ 50 тыс. за свои выступления получили следующие бойцы: Джоселин Эдвардс, Элайджа Смит, Кристиан Лерой Данкан и Энтони Эрнандес.

Джоселин сразилась на турнире с Присцилой Кашоэйрой и одержала победу нокаутом в первом раунде. Соперником Элайджи был Тосиоми Кадзама, который также был повержен нокаутом на первом отрезке. Лерой Данкан сразился с Эриком Андерсом и с помощью технического нокаута в первом раунде одержал победу. Эрнандес же в четвёртом раунде задушил Романа Долидзе.

Материалы по теме
Тёмная лошадка в титульной гонке. Эрнандес станет проблемой даже для Чимаева
Тёмная лошадка в титульной гонке. Эрнандес станет проблемой даже для Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android