Названы лучшие выступления на турнире UFC on ESPN 72

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу лучших выступлений на турнире UFC on ESPN 72, который прошёл на стадионе «Апекс Арена» в ночь на 10 августа в Лас-Вегасе, США.

Бонус в $ 50 тыс. за свои выступления получили следующие бойцы: Джоселин Эдвардс, Элайджа Смит, Кристиан Лерой Данкан и Энтони Эрнандес.

Джоселин сразилась на турнире с Присцилой Кашоэйрой и одержала победу нокаутом в первом раунде. Соперником Элайджи был Тосиоми Кадзама, который также был повержен нокаутом на первом отрезке. Лерой Данкан сразился с Эриком Андерсом и с помощью технического нокаута в первом раунде одержал победу. Эрнандес же в четвёртом раунде задушил Романа Долидзе.