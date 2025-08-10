Скидки
Эрнандес — о боях: я занимаюсь этим дерьмом за деньги, чтобы изменить жизнь семьи

Комментарии

31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес объяснил свою мотивацию для выхода в октагон.

«Когда я говорю, что мне наплевать, с кем драться, я говорю это серьёзно. Я думаю, было бы здорово, если бы был претендент на пояс BMF или что-то в этом роде, но я хочу этот титул. Единственная причина, по которой я занимаюсь этим дерьмом, — получить эти деньги и изменить жизнь моей семьи», — сказал Эрнандес на пресс-конференции промоушена.

В ночь на 10 августа Эрнандес возглавил кард турнира UFC on ESPN 72, где сразился с Романом Долидзе и одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде.

UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (W)
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Окончено
SUB
Энтони Эрнандес
