Видео: Макгрегор провёл тренировку на ринге

37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, опубликовал в социальных сетях запись своей тренировки на ринге.

Звёздный ирландец отработал удары ногами и руками.

Свой последний на сегодня поединок Макгрегор провёл в 2021 году, в котором техническим нокаутом проиграл Дастину Порье, так как получил перелом ноги. Следующим соперником Конора должен был стать Майкл Чендлер, но их бой так и не состоялся.

Ранее о Макгрегоре высказался прославленный российский атлет Хабиб Нурмагомедов, коснувшись темы скандального поведения и инцидентов ирландца.