Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Макгрегор провёл тренировку на ринге

Видео: Макгрегор провёл тренировку на ринге
Комментарии

37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, являющийся первым в истории UFC двойным чемпионом, опубликовал в социальных сетях запись своей тренировки на ринге.

Звёздный ирландец отработал удары ногами и руками.

Свой последний на сегодня поединок Макгрегор провёл в 2021 году, в котором техническим нокаутом проиграл Дастину Порье, так как получил перелом ноги. Следующим соперником Конора должен был стать Майкл Чендлер, но их бой так и не состоялся.

Ранее о Макгрегоре высказался прославленный российский атлет Хабиб Нурмагомедов, коснувшись темы скандального поведения и инцидентов ирландца.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Макгрегор ещё может исправиться на фоне скандалов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android