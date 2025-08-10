«Выбей дерьмо из Топурии». Работник фастфуда обратился к Пимблетту

30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт выложил видеоролик с оценкой ресторанов быстрого питания в США, в ходе которого один из сотрудников обратился к нему по поводу чемпиона дивизиона Илии Топурии.

«Когда я был здесь в прошлый раз, у меня не было возможность посетить Chick-fil-A . Chick-fil-A — это хорошо, парень. Но не так хорошо, как In-N-Out », — пока Пимблетт рассуждал на своём YouTube-канале Paddy The Baddy, сотрудник Chick-fil-A принёс заказ и сказал бойцу: «Выбей всё дерьмо из Илии Топурии, пожалуйста».

Свой последний поединок Пэдди провёл в апреле 2025 года с Майклом Чендлером и одержал победу техническим нокаутом.