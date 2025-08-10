Скидки
Видео: Анкалаев отработал кики перед реваншем с Перейрой

Видео: Анкалаев отработал кики перед реваншем с Перейрой
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев поделился в социальных сетях видеозаписью из тренировочного лагеря, где отрабатывает удары ногами перед реваншем с бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

Их второй поединок пройдёт 5 октября 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием ивента.

В первом бою, который состоялся в марте 2025 года на турнире UFC 313, Магомед нанёс первое поражение в полутяжёлом весе бразильскому атлету. Магомед оказался сильнее после судейского решения.

