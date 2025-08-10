Скидки
Сехудо отреагировал на победу Эрнандеса над Долидзе

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу 31-летнего американского профессионального бойца смешанных единоборств, выступающего в среднем весе UFC, Энтони Эрнандеса над грузином Романом Долидзе.

UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (W)
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Окончено
SUB
Энтони Эрнандес

«Кажется, что он всегда на шаг впереди, будь то на ногах, в клинче или на земле — Энтони Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион UFC», — написал Эрнандес в социальной сети Х.

Эрнандес завершил поединок в четвёртом раунде с помощью удушающего приёма. Для американца это 20-я победа в профессиональной карьере при двух поражениях. Он идёт на серии из восьми выигранных боёв.

