Сехудо отреагировал на победу Эрнандеса над Долидзе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу 31-летнего американского профессионального бойца смешанных единоборств, выступающего в среднем весе UFC, Энтони Эрнандеса над грузином Романом Долидзе.

«Кажется, что он всегда на шаг впереди, будь то на ногах, в клинче или на земле — Энтони Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион UFC», — написал Эрнандес в социальной сети Х.

Эрнандес завершил поединок в четвёртом раунде с помощью удушающего приёма. Для американца это 20-я победа в профессиональной карьере при двух поражениях. Он идёт на серии из восьми выигранных боёв.