Сехудо отреагировал на победу Эрнандеса над Долидзе
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу 31-летнего американского профессионального бойца смешанных единоборств, выступающего в среднем весе UFC, Энтони Эрнандеса над грузином Романом Долидзе.
UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (W)
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Окончено
SUB
Энтони Эрнандес
«Кажется, что он всегда на шаг впереди, будь то на ногах, в клинче или на земле — Энтони Эрнандес сегодня выглядел как будущий чемпион UFC», — написал Эрнандес в социальной сети Х.
Эрнандес завершил поединок в четвёртом раунде с помощью удушающего приёма. Для американца это 20-я победа в профессиональной карьере при двух поражениях. Он идёт на серии из восьми выигранных боёв.
