Дю Плесси: справился с ударами Адесаньи, боксом Стрикленда. И борьбу Чимаева преодолею

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси объяснил, почему уверен в своей победе над третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

«Мы готовимся как никогда прежде. Я не собираюсь драться по его правилам, я собираюсь вести свой бой. Как я справился с ударами Адесаньи и с боксом Стрикленда, я справлюсь и с борьбой Хамзата», — приводит слова дю Плесси пресс-служба промоушена.

Спортсмены встретятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа мск. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда. Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.