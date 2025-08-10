Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон: не хочу прожить много лет

Майк Тайсон: не хочу прожить много лет
Аудио-версия:
Комментарии

59-летний бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы американец Майк Тайсон во время подкаста на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq с легендарным центровым и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом обозначил, до скольких лет хотел бы прожить.

— Ты хочешь прожить до 60, 70 или 80?
— Я не хочу прожить так долго, нет. Чёрт возьми, нет, я надеюсь, что не доживу до 80!

Майк выступал в качестве профессионала с 1985 по 2024 год. В своём рекорде Тайсон имеет 50 побед, из которых 44 были одержаны досрочно, семь поражений, а два поединка были признаны несостоявшимися. Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением.

Материалы по теме
Джейк Пол покоряет бокс не только в ринге. Блогер оказался топовым промоутером
Джейк Пол покоряет бокс не только в ринге. Блогер оказался топовым промоутером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android