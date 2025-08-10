Майк Тайсон: не хочу прожить много лет

59-летний бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы американец Майк Тайсон во время подкаста на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq с легендарным центровым и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом обозначил, до скольких лет хотел бы прожить.

— Ты хочешь прожить до 60, 70 или 80?

— Я не хочу прожить так долго, нет. Чёрт возьми, нет, я надеюсь, что не доживу до 80!

Майк выступал в качестве профессионала с 1985 по 2024 год. В своём рекорде Тайсон имеет 50 побед, из которых 44 были одержаны досрочно, семь поражений, а два поединка были признаны несостоявшимися. Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением.