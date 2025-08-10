Скидки
Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC

Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC
46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо стал лидером рейтинга полусреднего веса по версии WBC. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Чемпионский пояс в полусреднем весе принадлежит Марио Барриосу, поединок с которым Пакьяо провёл в ночь на 20 июля. Бой между Пакьяо и Барриосом состоялся в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

