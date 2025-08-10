Скидки
Мариф Пираев госпитализирован с панкреатитом, бой с Вартаняном отменён

Мариф Пираев госпитализирован с панкреатитом, бой с Вартаняном отменён
Российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев был доставлен в больницу после того, как потерял сознание во время сгонки веса. Медицинские работники диагностировали у спортсмена панкреатит.

«Мариф потерял сознание. Его доставили в больницу, где обнаружили панкреатит. Организм дал сбой. Поединок с Вартаняном отменён», — приводит слова представителя команды Пираева ТАСС.

Марифу Пираеву 32 года. На его счету 34 победы, пять поражений и одна ничья в профессиональных боях ММА. 16 августа он должен был встретиться с Эдуардом Вартаняном на турнире Fight Nights в Минске (Беларусь). Теперь поединок не состоится.

