Бокс/ММА

Оливейра сообщил, что Хукер отказался от боя с ним

Оливейра сообщил, что Хукер отказался от боя с ним
Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра высказался о том, почему он проведёт бой с Рафаэлем Физиевым на турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

«Говоря честно, никто из топовых бойцов не согласился драться со мной в Бразилии. Илия Топурия только что побил меня, он номер один. Арман в ожидании титульного боя. Гэтжи заявил, что будет драться только за титул. Макс Холлоуэй умудрился сломать руку. Дастин Порье завершил карьеру. Дэн Хукер говорит очень много, драма с ним продолжается уже много лет, но, когда ему позвонили, он отказался. В итоге согласился только Физиев», — цитирует Оливейру Ag Fight.

Напомним, бой Физиева и Оливейры состоится 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Поединок будет носить статус главного события спортивного мероприятия.

Физиев за время карьеры в смешанных единоборствах на данный момент принял участие в 17 поединках, где добыл 13 побед и потерпел четыре поражения. В активе Оливейры 35 побед при 11 поражениях. Ещё один поединок с участием бразильского спортсмена был признан несостоявшимся.

Главный шанс в карьере Атамана. Физиев получил большой подарок от UFC
