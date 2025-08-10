Бёрнс: как титул Чимаева может навредить UFC? Он же суперзвезда

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дин Томас надеется на поражение Чимаева? Мне нравится Дин. Он умный парень. Он два раза был угловым в боях с моим участием. Я слышал его советы и удивлялся тому, насколько у него высокий IQ. Но иногда он говорит такие вещи. Каким образом чемпионство Чимаева может навредить UFC? Этот парень суперзвезда.

У него куча подписчиков, он даже не может спокойно сходить в магазин. Да, конечно, Хамзат дерётся раз в год, но у него были проблемы с визой. Может, в статусе чемпиона он будет выступать дважды в год. А трижды за год обладатели титулов никогда не дерутся», — сказал Бёрнс в эфире YouTube-канала Show me the Money.