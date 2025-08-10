Крис Уайдман: Дрикус дю Плесси — это слишком много для любого соперника

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился прогнозом на предстоящий бой за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. По его мнению, Чимаев должен завершить поединок в первых раундах, иначе шансов на победу по очкам у него нет.

«Чимаев – он тот самый парень. Недаром его называют «бугименом». Но ему нужно финишировать дю Плесси в первых раундах, потому что я не представляю, как он может выиграть по очкам.

Дрикус – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать. С ним категорически нельзя уставать к пятому раунду. У Чимаева такого опыта ещё не было. Поэтому ставлю на победу Дрикуса в поздних раундах – уж очень я оригинальный, ха-ха», – приводит слова Уайдмана MMA Fighting.

Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым пройдёт в ночь на 17 августа в Чикаго (Иллинойс) на турнире UFC 319. Для Чимаева это будет первый шанс стать чемпионом UFC. Дю Плесси, в свою очередь, защищает титул и остаётся непобеждённым в среднем весе.