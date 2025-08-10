Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной первой защиты титула Чимаевым

Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной первой защиты титула Чимаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном сопернике Хамзата Чимаева в случае успешного завоевания титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Если Чимаев победит, то ему будет нужно взять паузу и подумать, с кем драться дальше. Борральо, Имавов, де Риддер? Мне кажется, это не самые интересные поединки. Стрикленд? Я не знаю, какой бой может быть для Чимаева достаточно громким.

Мне нравится идея боя Чимаева с Пауло Костой. Но Пауло нужно победить Адесанью, например, тогда он может стать следующим в очереди, особенно если Коста выиграет красиво. Имавов, Борральо и де Риддер — это не звёзды. А вот у Косты есть всё, но ему нужно быть более активным. Это ещё один парень, у которого очень большие паузы между поединками», — сказал Бёрнс в видео на YouTube-канале Show me the Money.

Материалы по теме
Тёмная лошадка в титульной гонке. Эрнандес станет проблемой даже для Чимаева
Тёмная лошадка в титульной гонке. Эрнандес станет проблемой даже для Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android