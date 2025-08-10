Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной первой защиты титула Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном сопернике Хамзата Чимаева в случае успешного завоевания титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Если Чимаев победит, то ему будет нужно взять паузу и подумать, с кем драться дальше. Борральо, Имавов, де Риддер? Мне кажется, это не самые интересные поединки. Стрикленд? Я не знаю, какой бой может быть для Чимаева достаточно громким.

Мне нравится идея боя Чимаева с Пауло Костой. Но Пауло нужно победить Адесанью, например, тогда он может стать следующим в очереди, особенно если Коста выиграет красиво. Имавов, Борральо и де Риддер — это не звёзды. А вот у Косты есть всё, но ему нужно быть более активным. Это ещё один парень, у которого очень большие паузы между поединками», — сказал Бёрнс в видео на YouTube-канале Show me the Money.