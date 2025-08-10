Чарльз Оливейра — о поражении от Топурии: раненый лев — это всё ещё лев

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от Илии Топурии и рассказал о подготовке к следующему бою. В ночь на 29 июня на турнире UFC 317 бразилец уступил нокаутом в первом раунде в поединке за чемпионский пояс.

«Никогда раньше в жизни меня не нокаутировали. Всё бывает в первый раз. К сожалению, настал мой черёд — я проиграл досрочно очень сильному сопернику. Вернулся домой грустным, плакал и был зол, но сейчас готов как никогда. Запомните мои слова: раненый лев — это всё ещё лев. 12 октября я покажу, что моя история ещё не закончена», — приводит слова Оливейры AgFight.

Чарльз Оливейра проведёт следующий бой 12 октября против Рафаэля Физиева на турнире UFC в Рио-де-Жанейро. Поединок возглавит ивент, который пройдёт на арене Farmasi. Для бразильца это будет возвращение в октагон спустя три месяца после предыдущего боя.