Эрнандес посетит титульный бой между дю Плесси и Чимаевым

31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес сообщил, что посетит титульный бой между чемпионом лиги в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и российским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Готов ли я лететь в Чикаго на UFC 319? Да, мне сказали, что будут меня там ждать. Мне нужен этот титул. Я занимаюсь боями только ради этого. Так что я обязательно посещу UFC 319», – приводит слова Эрнандеса MMA Junkie.

В ночь на 10 августа Эрнандес возглавил кард турнира UFC on ESPN 72, где сразился с Романом Долидзе и одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде.