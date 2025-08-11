«Есть нюанс». Камил Гаджиев отреагировал на анонс боя Оливейра — Физиев

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, который состоится 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Поединок Оливейры и Физиева – это бой двух ударников, а противостояние двух ударников – это всегда ожидание.

Однако есть один нюанс. Мне кажется, что Физиев – это человек, который всё ещё хочет развиваться и ещё не сказал своего последнего слова в MMA, а Оливейра – человек, который находится на спаде, но всё ещё достаточно крут, чтобы драться в главном бою», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.