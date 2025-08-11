Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Есть нюанс». Камил Гаджиев отреагировал на анонс боя Оливейра — Физиев

«Есть нюанс». Камил Гаджиев отреагировал на анонс боя Оливейра — Физиев
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, который состоится 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Поединок Оливейры и Физиева – это бой двух ударников, а противостояние двух ударников – это всегда ожидание.

Однако есть один нюанс. Мне кажется, что Физиев – это человек, который всё ещё хочет развиваться и ещё не сказал своего последнего слова в MMA, а Оливейра – человек, который находится на спаде, но всё ещё достаточно крут, чтобы драться в главном бою», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Официально
UFC анонсировал бой Рафаэля Физиева и Чарльза Оливейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android