Мухаммад Мокаев победил экс-бойца ACA в схватке по борьбе в Каспийске

9 августа в Каспийске состоялся первый турнир промоушена Catch, который посвятили памяти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

Участником шоу стал бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев, в рамках весовой категории до 65 кг встретившийся с таджикистанцем Анисом Якубовым, ранее выступавшим в ACA. Мокаев одержал победу туше.

Мухаммаду Мокаеву 25 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC, где провел семь боёв, во всех одержав победу.

Комментарии
