17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси проведет защиту против Хамзата Чимаева.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси?

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.