Как закончится бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси?
Поделиться
17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси проведет защиту против Хамзата Чимаева.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси?
Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.
Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
12:38
-
12:30
-
11:11
-
10:01
-
09:17
-
09:08
- 10 августа 2025
-
23:45
-
22:30
-
21:49
-
21:40
-
20:53
-
19:52
-
18:24
-
17:58
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
13:59
-
12:42
-
11:24
-
10:24
-
09:47
-
09:30
-
08:59
-
05:47
-
05:30
- 9 августа 2025
-
22:55
-
20:57
-
20:37
-
20:31
-
19:06
-
18:38
-
16:05
-
15:56
-
14:53