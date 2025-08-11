Скидки
Бокс/ММА

Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси?
17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси проведет защиту против Хамзата Чимаева.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси?

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Нассурдин Имавов дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
Новости. Бокс/ММА
Новости. Бокс/ММА

