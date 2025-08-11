Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси отреагировал на статус аутсайдера в бою с Чимаевым на UFC 319

Дю Плесси отреагировал на статус аутсайдера в бою с Чимаевым на UFC 319
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси высказался о статусе аутсайдера в бою с Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Это проблемы тех, кто делает ставки. Единственное, что меня волнует, – победа над этим парнем. Мне всё равно, что фаворит Хамзат. Даже если бы я был фаворитом 4 к 1, для меня бы это ничего не значило. Ставки не делают бои, этим занимаются бойцы», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Ранее Нассурдин Имавов дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

Материалы по теме
Нассурдин Имавов дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android