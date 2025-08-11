Дю Плесси отреагировал на статус аутсайдера в бою с Чимаевым на UFC 319

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси высказался о статусе аутсайдера в бою с Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Это проблемы тех, кто делает ставки. Единственное, что меня волнует, – победа над этим парнем. Мне всё равно, что фаворит Хамзат. Даже если бы я был фаворитом 4 к 1, для меня бы это ничего не значило. Ставки не делают бои, этим занимаются бойцы», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Ранее Нассурдин Имавов дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

