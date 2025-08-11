Майкл Пейдж оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Как по мне, Хамзат способен его победить, но после каждого боя я говорю, что больше никогда не буду ставить против дю Плесси. Я делаю это постоянно, но каждый раз каким-то образом он побеждает. Я считаю его стиль очень несобранным, но нужно отдавать ему должное», — приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.

Ранее Шон О’Мэлли дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси