Майкл Пейдж оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Как по мне, Хамзат способен его победить, но после каждого боя я говорю, что больше никогда не буду ставить против дю Плесси. Я делаю это постоянно, но каждый раз каким-то образом он побеждает. Я считаю его стиль очень несобранным, но нужно отдавать ему должное», — приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.

Ранее Шон О’Мэлли дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

