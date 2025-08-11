Австралийский боец UFC Хукер назвал три ассоциации с Россией

Пятый номер лёгкого веса (до 70 кг) UFC австралиец Дэн Хукер ответил вопрос, какие ассоциации связаны у него с Россией.

«Три слова… Россия, водка… Я пытаюсь (смеётся)… И ****» — сказал Хукер в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

Дэну Хукеру 35 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2014 году и встречался с такими бойцами как Ислам Махачев, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Эдсон Барбоза, Гилберт Бёрнс и Яир Родригес. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и восемь поражений.

