Дю Плесси: у Чимаева восемь побед в UFC, но сравните наши резюме. Это смешно

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси считает, что его послужной список в престижнейшей организации мира намного лучше, чем у его соперника Хамзата Чимаева.

«Я не хочу быть парнем… Парнем, который дерётся с седьмым номером, потому что первый травмировался. Я хочу драться с лучшими из лучших. И я это делал. Если вы посмотрите на меня и Хамзата, у него восемь побед в UFC, у меня – девять. Но просто сравните наши резюме. Это смешно», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Напомним, поединок дю Плесси – Чимаев состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

