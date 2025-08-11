Скидки
Дю Плесси: у Чимаева восемь побед в UFC, но сравните наши резюме. Это смешно

Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси считает, что его послужной список в престижнейшей организации мира намного лучше, чем у его соперника Хамзата Чимаева.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я не хочу быть парнем… Парнем, который дерётся с седьмым номером, потому что первый травмировался. Я хочу драться с лучшими из лучших. И я это делал. Если вы посмотрите на меня и Хамзата, у него восемь побед в UFC, у меня – девять. Но просто сравните наши резюме. Это смешно», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

Напомним, поединок дю Плесси – Чимаев состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

