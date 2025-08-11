Скидки
UFC перестанет показывать PPV-турниры в США после сделки на $ 7,7 млрд

Американский бойцовский промоушен UFC заключил семилетний контракт на $ 7,7 млрд с медиагигантами Paramount и CBS. Об этом сообщил генеральный директор Дана Уайт.

Теперь турниры UFC в Соединённых Штатах не будут показываться по системе платных трансляций (PPV). Решение по другим странам пока не анонсировалось.

«Впервые фанаты в США получат доступ ко всему контенту UFC без PPV, что делает просмотр величайших боёв ещё доступней. Эта сделка выводит UFC в число крупнейших видов спорта в мире. Трансляция, предоставляемая Paramount и CBS, – огромная победа для наших атлетов и всех, кто следит за этим спортом и любит его», — написал Уайт в социальных сетях.

