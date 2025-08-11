Скидки
Долидзе опубликовал пост после поражение от Эрнандеса на UFC on ESPN 72

Долидзе опубликовал пост после поражение от Эрнандеса на UFC on ESPN 72
Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузин Роман Долидзе прокомментировал поражение в поединке с американцем Энтони Эрнандесом, состоявшемся в минувшие выходные на турнире UFC on ESPN 72 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC on ESPN 72, Лас-Вегас, США
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес (W)
10 августа 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Роман Долидзе
Окончено
SUB
Энтони Эрнандес

«Спасибо всем за поддержку. Чувствую себя хорошо. Таков бойцовский бизнес. Иногда всё идёт не по плану. Хочу сказать большое спасибо своим тренерам, семье и всем, кто болел за меня. Спасибо богу за всё! Ни шагу назад! Только вперёд», — сказал Долидзе в социальных сетях.

Роману Долидзе 37 лет. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед и четыре поражения.

