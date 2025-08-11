Скидки
Турки Аль аш-Шейх заявил, что работает над организацией боя Фьюри — Джошуа

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх заявил, что работает над организацией поединка звёздных британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Мы активно работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои, чтобы набрать форму и создать нужную атмосферу», — приводит слова Аль аш-Шейха издание The Ring.

В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре уступил в реванше украинцу Александру Усику.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис призвал Фьюри и Джошуа провести бой.

Тайсон Фьюри выходит на арене «Олд Траффорд»:

