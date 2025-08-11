Скидки
Фото: Царукян и Чимаев показали актуальную физическую форму

Комментарии

Армяно-российский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографиями с тренировки. Вместе с Царукяном на снимке присутствует непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев.

«Одна неделя отделяет нас от того, чтобы войти в историю», — говорится в описании к видео.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа мск Чимаев проведёт поединок с южноафриканским чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси. Спортсмены сразятся на турнире UFC 319, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки (США), в Чикаго.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Кардиотренировка Чимаева, Царукяна и Пико:

