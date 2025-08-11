Скидки
Стрикленд назвал условие, при котором дю Плесси победит Чимаева на UFC 319

Стрикленд назвал условие, при котором дю Плесси победит Чимаева на UFC 319
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым и нынешним чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (ЮАР). Их бой пройдёт в ночь с 16 на 17 августа мск на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Дрикус лучше в стойке, чем Чимаев, но у Чимаева довольно сумасшедший грэпплинг. Я тренировался с этими чёртовыми дагестанцами всю свою жизнь и знаю, каково это – выдержать шторм и подняться из-под этих парней. Не знаю, сталкивался ли Дрикус с таким уровнем борьбы, что тоже могло бы застать его врасплох. Дрикус должен быть готов к экстремальному давлению. Если он выдержит его, то победит Хамзата», — сказал Стрикленд в интервью Red Corner MMA.

