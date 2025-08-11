Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов скончался в возрасте 50 лет

Многократный чемпион Российской Федерации и чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов скончался в возрасте 50 лет. Об этом информирует пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Дмитрий Лиходумов — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, многократный чемпион России, призёр чемпионата Европы, финалист чемпионата мира и чемпион мира среди профессионалов. Он был одним из ярких кикбоксёров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внёс большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за её пределами. Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером. Для нас всех это огромная утрата. Память о Дмитрии навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении организации.

