Бокс/ММА

Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов скончался в возрасте 50 лет

Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов скончался в возрасте 50 лет
Многократный чемпион Российской Федерации и чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов скончался в возрасте 50 лет. Об этом информирует пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни Дмитрий Лиходумов — мастер спорта международного класса по кикбоксингу, многократный чемпион России, призёр чемпионата Европы, финалист чемпионата мира и чемпион мира среди профессионалов. Он был одним из ярких кикбоксёров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внёс большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за её пределами. Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером. Для нас всех это огромная утрата. Память о Дмитрии навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении организации.

Ранее бывший чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» россиянин Пётр Ян высказался о кикбоксёрском поединке между соотечественником Иваном Штырковым и армянином Арменом Петросяном. Бой пройдёт 16 августа в Екатеринбурге.

Пётр Ян дал совет Штыркову перед боем с Петросяном по правилам кикбоксинга

Артём Вахитов — главная звезда российского кикбоксинга:

