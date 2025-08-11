Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«60 на 40». Кирилл Сидельников дал прогноз на бой Василевского и Давлатмуродова

«60 на 40». Кирилл Сидельников дал прогноз на бой Василевского и Давлатмуродова
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым. Бой пройдёт в среднем весе по правилам ММА и возглавит турнир Ural FC 10, который состоится 16 августа в Перми.

«Бой Василевского и Давлатмуродова очень интересен в первую очередь своей спортивной составляющей. Оба бойца давно в ММА, заработали себе имена. У них хороший бэкграунд, они опытные, за их плечами поединки против сильной оппозиции. На мой взгляд, это очень крутой бой, который никого не оставит равнодушным. Говоря о моих симпатиях, они всё-таки на стороне Вячеслава Василевского. Мы с ним очень давно знакомы, были долгое время в сборной. Скажем так, это брат по оружию. Но если говорить о прогнозах, то в процентном соотношении даю 60 на 40 в пользу Шарафа. Слава давно не выступал именно в ММА, в отличие от Давлатмуродова», — приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

В общей сложности на счету Василевского в смешанных единоборствах 36 побед и девять поражений. В активе Давлатмуродова в ММА 20 побед, пять поражений и одна ничья.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Live
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE

Самый дорогой бой в ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android