«60 на 40». Кирилл Сидельников дал прогноз на бой Василевского и Давлатмуродова

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым. Бой пройдёт в среднем весе по правилам ММА и возглавит турнир Ural FC 10, который состоится 16 августа в Перми.

«Бой Василевского и Давлатмуродова очень интересен в первую очередь своей спортивной составляющей. Оба бойца давно в ММА, заработали себе имена. У них хороший бэкграунд, они опытные, за их плечами поединки против сильной оппозиции. На мой взгляд, это очень крутой бой, который никого не оставит равнодушным. Говоря о моих симпатиях, они всё-таки на стороне Вячеслава Василевского. Мы с ним очень давно знакомы, были долгое время в сборной. Скажем так, это брат по оружию. Но если говорить о прогнозах, то в процентном соотношении даю 60 на 40 в пользу Шарафа. Слава давно не выступал именно в ММА, в отличие от Давлатмуродова», — приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

В общей сложности на счету Василевского в смешанных единоборствах 36 побед и девять поражений. В активе Давлатмуродова в ММА 20 побед, пять поражений и одна ничья.

