Джейк Пол отреагировал на сделку UFC на $ 7,7 млрд и отказ лиги от PPV-турниров в США

Известный боксёр и блогер Джейк Пол прокомментировал недавнюю сделку между промоушеном UFC и медиагигантами Paramount и CBS. Ранее сообщалось, что стороны заключили семилетний контракт на $ 7,7 млрд. Турниры UFC в Соединённых Штатах отныне не будут показываться по системе платных трансляций (PPV). Решение по другим странам пока не анонсировалось.

«Теперь они заявляют, что PPV мёртв, хотя в эти выходные у них будет PPV с боем Дрикуса дю Плесси и ещё один – с Алексом Перейрой и ещё – с Томом Аспиналлом и ещё… У каждого бойца UFC теперь есть чёткое представление о доходе. Больше никаких оправданий, связанных с PPV. Получайте то, что заслуживаете», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

