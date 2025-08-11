Скидки
Видео: Арман Царукян поддел Илию Топурию, использовав собаку

Видео: Арман Царукян поддел Илию Топурию, использовав собаку
Комментарии

Армяно-российский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, поддел чемпиона дивизиона Илию Топурию. Соответствующее видео Арман разместил на своей странице в социальных сетях.

«Молодец, молодец. Лучше, чем Илия», — сказал Царукян на видео в самолёте.

Арман Царукян поддел Илию Топурию, использовав собаку:

Ранее Царукян уже критиковал Топурию. Боец считает, что следующим соперником Илии должен быть именно он. В настоящий момент Арману 28 лет. Спортсмен дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC.

На счету Царукяна в ММА 22 победы и три поражения. В активе Топурии 17 побед в 17 боях.

