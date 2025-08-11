Скидки
Мухаммад дал прогноз на титульный бой Чимаева и дю Плесси на UFC 319

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и чемпионом промоушена в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Думаю, Хамзат сделает это с лёгкостью», — написал Мухаммад.

Чимаев и дю Плесси сразятся в ночь с 16 на 17 августа мск. Поединок пройдёт на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго (США).

Всего на счету Чимаева в ММА 14 побед и ни одного поражения. В активе дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

