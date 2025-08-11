Мухаммад дал прогноз на титульный бой Чимаева и дю Плесси на UFC 319

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и чемпионом промоушена в среднем весе Дрикусом дю Плесси.

«Думаю, Хамзат сделает это с лёгкостью», — написал Мухаммад.

Чимаев и дю Плесси сразятся в ночь с 16 на 17 августа мск. Поединок пройдёт на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго (США).

Всего на счету Чимаева в ММА 14 побед и ни одного поражения. В активе дю Плесси 23 победы при двух поражениях.

