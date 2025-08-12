Том Аспиналл высказался о возможном возвращении Джона Джонса в UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу бывшего обладателя титула в том же дивизионе Джоне Джонсе. В конце июня 2025 года американский спортсмен завершил карьеру, однако недавно стало известно, что он вернулся в список допинг-тестирования UFC.

«Ох, это уже скучно. Очень скучно. Даже не думал обо всём этом ни секунды. Мне неинтересно. Неинтересно. Миру тоже не должно быть интересно. Какой в этом смысл? Это ложная надежда», — сказал Аспиналл в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

В общей сложности на счету Джонса в ММА 28 побед при одном поражении.

