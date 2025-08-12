Скидки
Бетербиев: не откажусь от поединка с Биволом, даже когда мне будет под 50 лет

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о сорвавшемся третьем поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Я понимаю разочарование — сам ждал этого боя и считаю, что он важен для спорта и для нас обоих. Но не забывайте, что инициативу проведения боя всегда проявлял я. Я не только говорил, что готов, но и конкретно предлагал даты и условия. А со стороны Бивола — только молчание и отговорки. Мне кажется, наши болельщики заслуживают видеть не только красивые слова.

Если Бивол решит выйти на бой? Ну, может, когда мне уже под 50 будет? Хотя… даже тогда я, скорее всего, не откажусь», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоялся в феврале и завершился победой последнего большинством судейских голосов. Поражение стало для 40-летнего Бетербиева первым в карьере, 34-летний Бивол впервые стал абсолютным чемпионом мира.

