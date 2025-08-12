Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

UFC 319: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сразится с непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

В соглавном событии непобеждённый британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Лерон Мёрфи встретится с американцем Аароном Пико.

В России трансляцию турнира UFC 319 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Главный кард турнира UFC 319:

Дрикус дю Плесси (Южная Африка) — Хамзат Чимаев (ОАЭ), средний вес;

Лерон Мёрфи (Великобритания) — Аарон Пико (США), полулёгкий вес;

Джефф Нил (США) — Карлос Пратес (Бразилия), полусредний вес;

Джаред Каннонье (США) — Майкл Пейдж (Великобритания), средний вес;

Тим Эллиотт (США) – Кай Асакура (Япония), наилегчайший вес.