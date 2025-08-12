Скидки
UFC 319: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 319: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сразится с непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

В соглавном событии непобеждённый британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Лерон Мёрфи встретится с американцем Аароном Пико.

В России трансляцию турнира UFC 319 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Главный кард турнира UFC 319:

Дрикус дю Плесси (Южная Африка) — Хамзат Чимаев (ОАЭ), средний вес;
Лерон Мёрфи (Великобритания) — Аарон Пико (США), полулёгкий вес;
Джефф Нил (США) — Карлос Пратес (Бразилия), полусредний вес;
Джаред Каннонье (США) — Майкл Пейдж (Великобритания), средний вес;
Тим Эллиотт (США) – Кай Асакура (Япония), наилегчайший вес.

