Шон О’Мэлли заявил, что намерен провести ещё один бой в 2025 году

Шон О’Мэлли заявил, что намерен провести ещё один бой в 2025 году
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что готов провести ещё один поединок до конца года.

«Если бы мне пришлось делать прогнозы, то это был бы ноябрь или декабрь этого года. В идеале я должен подраться ещё раз в этом году, но, возможно, этого не произойдёт. Возможно, я вообще больше не подерусь, кто знает», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Шону О’Мэлли 30 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2017-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 316 в июне, О’Мэлли проиграл удушающим приёмом действующему обладателю титула грузину Мерабу Двалишвили.

