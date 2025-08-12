Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сразится с непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

В России трансляцию турнира UFC 319 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало боя дю Плесси – Чимаев – в 7:00 мск.

Материалы по теме
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE
Live
UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути — опасный южноафриканец. LIVE

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android